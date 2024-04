Relator vota contra cassação de Moro e diz que PT tenta tirá-lo da política

Em seu voto, Falavinha disse que o PT busca impedir Moro de participar da vida política. Segundo o relator, o partido foi contraditório por ter impedido Moro de concorrer ao Senado pelo estado de São Paulo, entrando com a ação que barrou a mudança de domicílio eleitoral do ex-juiz, e mais tarde acusado o senador de ter feito gastos excessivos no Paraná.

Em outras palavras, o investigante [PT] buscou, e conseguiu, impedir eventual candidatura do investigado em outro estado da federação, e depois afirma que há excesso de gastos no Paraná, porque teria extrapolado aqui o limite previsto em lei. É comportamento contraditório que, ao que parece, busca impedir o investigado de participar da vida política

Desembargador Luciano Falavinha, relator do processo contra Moro no TRE-PR

O julgamento de Moro no TRE-PR começou hoje, e Falavinha é o primeiro a votar. Em seguida, votarão os seis demais juízes da Corte, mas o julgamento não deve terminar hoje. Estão previstas mais duas sessões, nos dias 3 e 8 de abril, para analisar o caso.

O Ministério Público Eleitoral foi a favor da cassação de Moro. O órgão defende que a chapa eleita com Moro seja cassada e que o senador seja tornado inelegível.

Palavra final será do TSE

Mesmo que o TRE decida pela cassação, Moro ainda não perderá o cargo. O resultado ainda poderá ser contestado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que tomará a decisão final. O ex-deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por exemplo, venceu por 6 votos a 0 no TRE, mas acabou cassado por unanimidade no TSE.