'Não adianta ir pro tapetão', diz Castro após MP pedir cassação de chapa

O parecer das procuradoras levou em consideração uma série de reportagens do UOL. Freixo, atualmente presidente da Embratur, usou como base as evidências de que a chapa cometeu abuso de poder político e econômico nos escândalos das "folhas secretas" da Ceperj (Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Além da cassação, as procuradoras pedem pela inelegibilidade de Castro e seu vice, Thiago Pampolha (MDB), por oito anos. A denúncia foi analisada por Neide Cardoso de Oliveira e Silvana Batini.

A Ceperj e a Uerj fizeram milhares de contratações sem transparência em ano eleitoral. Os nomes dos contratados só foram conhecidos após solicitações do Ministério Público do Rio e do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio). No caso da Ceperj, o MP constatou que foram realizados saques em dinheiro vivo de mais de R$ 200 milhões em ano eleitoral.