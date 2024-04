MP Eleitoral defende cassação de senador Seif; julgamento volta no dia 16

O Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação do mandato do senador Jorge Seif (PL-SC) por abuso de poder econômico.

O que aconteceu

Após a manifestação da Procuradoria-Geral Eleitoral, o julgamento no TSE foi suspenso. Ele será retomado no dia 16 com o voto do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques.

Seif nega ter cometido irregularidades. Se condenado, o parlamentar perderá o mandato e ficará oito anos inelegível.