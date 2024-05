Advogado de Cid diz que ele se arrependeu de críticas a Moraes em áudios

O advogado de Mauro Cid Cezar Bitencourt disse, nesta sexta-feira (3), que o militar se arrependeu das críticas feitas ao ministro Alexandre de Moraes e à PF (Polícia Federal) em áudios divulgados pela revista Veja. Mais cedo, o magistrado mandou soltar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

O que aconteceu

Em coletiva de imprensa, Bitencourt afirmou que as críticas foram feitas em "momento de estresse". "Você perde a noção natural das coisas".

O advogado disse que Cid teria conversado com até quatro amigos. "Imagino eu que foi numa circunstância mais ou menos assim: falou com um amigo, não lembra exatamente quem, mas tem 3 ou 4 possíveis, e o amigo, com ou sem maldade, falou com outro amigo, e não se sabe como foi".