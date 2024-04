Allan dos Santos cria 40ª conta no Instagram e volta a descumprir Moraes

Allan dos Santos também disse que fará uma transmissão ao vivo. Ele diz que vai usar a live para explicar o suposto motivo pelo qual foi banido das redes sociais.

No dia 13 de março, o blogueiro criou uma conta na rede social OnlyFans, plataforma para produtores de conteúdo adulto. O valor para acessar os conteúdos era de $ 4,75, cerca de R$ 23, 60 por mês. No final do mês, Santos informou que foi "banido do OnlyFans" sem explicação alguma.

Foragido da Justiça brasileira, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020. Fora do Brasil, o bolsonarista burla sucessivamente a proibição do STF com criação de novos perfis.

Em outubro de 2021, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão preventiva de Allan dos Santos. Ele era investigado pela Polícia Federal no caso das milícias digitais, aberto para desmontar um grupo organizado que atenta contra a democracia.

