Governo destina 112 mil casas a quilombolas, indígenas e movimentos sociais

O governo Lula (PT) anuncia hoje 112 mil casas do programa Minha Casa, Minha Vida voltadas ao meio rural, a indígenas e quilombolas e a grupos organizados de luta por moradia.

O que aconteceu

Vão ser construídas 75 mil unidades rurais e 37 mil para entidades. As novas modalidades foram anunciadas no início deste ano.

Todas as moradias são da Faixa 1, na qual o governo subsidia 95% do valor do imóvel. O beneficiário arca com os outros 5%, de forma parcelada. Como na modalidade original, a prioridade é para famílias chefiadas por mulheres. Beneficiários do Bolsa Família e BPC (Benefício de Prestação Continuada) estão isentos.