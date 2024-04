Tales: Gilmar indica que denúncia da PGR contra Bolsonaro está próxima

O ministro do STF Gilmar Mendes dá indícios de que a PGR está próxima de oferecer denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no caso das articulações golpistas, afirmou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (10).

Gilmar deu as declarações em entrevista à Rádio CBN.