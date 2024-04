Gilmar diz que Moraes tem sido 'ponderado' e critica falas de Musk

Durante a entrevista, Gilmar também criticou falas feitas pelo bilionário e defendeu a regulação das redes sociais.

Nós vimos que na imputações feitas pelo Elon Musk, me parece que havia Muita confusão sobre eleições, sobre falsidade das eleições, coisas que todos vocês sabem que não ocorreram. De modo que me parece que ali há uma pode ter informações, mas também há um surto, né? Que nós temos que temperar. Ministro do STF ao criticar declarações feitas por Musk

"Mas acredito que você tem razão, nós estamos carentes de uma regulação das redes sociais do país do tamanho do Brasil, a amplitude que nós usamos. É preciso ter regras sobre esse tema", concluiu.

Entenda o caso

Musk atacou Moraes em publicações no X e insinuou fechar o escritório da rede no Brasil. Empresário questionou ministro do porquê de "tanta censura no Brasil". Ele fez o comentário em uma postagem no perfil oficial do ministro.