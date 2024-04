Nunes veta instalação de radares em São Paulo: 'Não é pedagiozinho'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vetou a instalação de mais radares na cidade de São Paulo pela CET (Companhia Estadual de Tráfego). O decreto foi publicado ontem, no Diário Oficial do Município.

O que aconteceu

CET quase triplicaria número de radares na capital. A empresa queria instalar 1.538 novos radares, substituindo também os atuais 877 radares na cidade.

Decreto fala em diminuir acidentes no trânsito com campanhas educativas. Assinado por Ricardo Nunes, o decreto que nega a instalação de mais radares afirma que "políticas educativas no trânsito" devem ser realizadas por "campanhas de conscientização, palestras, cursos e outras atividades".