Musk tem que ser tratado como caso de polícia, diz Pimenta

Os ataques feitos por Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) a Alexandre de Moraes e ao STF (Supremo Tribunal Federal) passaram da esfera política e devem ser tratados como caso de polícia, disse o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) Paulo Pimenta em entrevista ao UOL News nesta sexta (12).

Temos que dar por encerrado na pauta da política o tema do Elon Musk. A partir de agora, tem que ser tratado como caso de polícia, com inquérito e uma investigação no âmbito do Poder Judiciário.