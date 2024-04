Polêmica entre Musk e Moraes se dá em semana estratégica para bolsonarismo

Musk, que tem histórico de provocação do poder judiciário e de interferência em conflitos políticos em outros países, escolheu Moraes a dedo para gerar instabilidade em torno da ideia de liberdade. Com isso, ele traz as decisões do STF para a esfera da política, reforçando a narrativa de autoritarismo

Fabrício Amorim, cientista político

"É a 1ª vez que a extrema direita retoma o controle da narrativa na internet desde o começo do governo Lula", diz Pedro Barciela, especialista em monitoramento de redes sociais. Para o pesquisador, a polêmica entre Musk e Moraes devolveu ao bolsonarismo uma posição da qual o movimento estava "órfão".

O bolsonarismo estava órfão de quem comprasse a narrativa de 'ditadura do STF' nos últimos meses, justamente porque o Bolsonaro e seus apoiadores recuaram em relação a esse discurso, por conta das sentenças do 8/1 e outras decisões recentes do tribunal. Com o posicionamento de Musk, esse espaço foi reocupado

Pedro Barciela, especialista em monitoramento de redes sociais

Apesar de movimento, Bolsonaro não foi diretamente beneficiado. Barciela diz que o debate ficou polarizado entre Musk e Moraes e mesmo Lula tinha sido pouco citado até Musk marcá-lo em um de seus tuítes, no sábado à noite. Isso fez com que os tuítes com menções ao presidente saltassem de 1% para 20% do total.

Especialista não descarta manipulação de dados no Twitter para que discussão ganhasse mais evidência. A suspeita se baseia em episódio anterior. Em 2023, o jornal The Guardian publicou que, durante o Super Bowl, Musk exigiu mais destaque a um tuíte seu que gerou menos engajamento do que um post de Joe Biden.

No Instagram, polêmica gerou volume de publicações 3,5 vezes menor do que no Twitter. O dado é usado por Barciela como indício da possível manipulação no Twitter. Segundo ele, porém, restrições na oferta de dados da plataforma para análise impostas justamente por Musk impedem que se possa cravar a hipótese.