Musk caiu como uma luva para direita melar PL das Fake News, diz professor

[O mercado brasileiro] É muito menos importante para os negócios do ex-Twitter do que o mercado indiano ou europeu, que estão com processos muito mais formais para limitar fake news. O Brasil virou um teste. Soma um interesse de aproximar realidades que não são as mesmas. Este fato precisa ser ponderado. Elon Musk tinha interesses mútuos para entrar no Brasil. E eles não eram necessariamente fazer um fato no contexto do Brasil, era fazer um fato pra ele que interessava pra Índia e pra União Europeia. Para esse grupo da direita brasileira, Elon Musk caiu como uma luva para melar o jogo democrático em torno do PL das Fake News. Ela literalmente acabou. Volta ao início do processo, forma-se uma comissão e os quatro anos de trabalho do Orlando Silva são perdidos. Todo avanço está perdido. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

Leonardo Trevisan ressaltou que esse cenário joa luz sobre qual será o papel do Brasil nesse jogo internacional das fake news.

Não podemos retroceder a uma situação de demérito para o país. O Congresso norte-americano e o parlamento europeu, pra citar dois exemplos, estão com medidas bastante céleres. O parlamento europeu tem um teste marcado para o fim de abril, de olho nas eleições parlamentares de junho. É este o quadro e quando olhamos pra ele não podemos nem deixar de lado o vetor internacional nem a troca de interesses entre os grupos de direita brasileiros e os interesses políticos de Elon Musk, muito mais do que [seus interesses] econômicos no Brasil. Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.