Reinaldo: Vai ter papinho de Musk com Bolsonaro? Então será uma confissão

Ele resolve fazer uma live. Qual é chance de essa live não resultar em ataque que pode ser generalizado ao Supremo [Tribunal Federal], aos ministros do Supremo, que possam caracterizar desrespeito à Justiça? Elon Musk disse que não cumpriria decisões judiciais. Bolsonaro vai estabelecer contato com ele. Temos um governo internacional estabelecido: Bolsonaro e Musk por cima do Judiciário brasileiro. É uma loucura isso. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Que tipo de conversa eles podem ter que não vire um ataque ao sistema de Justiça no Brasil - o que não e tolerável em nenhum lugar do mundo, a começar nos Estados Unidos? Lá, o desrespeito à Corte pode até mandar jornalista pra cadeia. Eu não faria live no lugar dele com o que ele tem na Justiça. Ele tá fazendo uma aposta que ele vai conseguir reverter tudo, que vai desmoralizar a Justiça, que vai se tornar de novo elegível. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Veja abaixo o programa na íntegra: