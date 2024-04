STF condena mais 8 pessoas pelo 8/1, e total chega a quase 200

O STF (Supremo Tribunal Federal) condenou mais oito pessoas por envolvimento nos atos golpistas em 8 de janeiro de 2023. Agora, o total de condenações chega a 196.

O que aconteceu

Seis acusados foram condenados a 14 anos de prisão. As outras duas pessoas tiveram as penas fixadas em 17 anos de reclusão.

A maioria do plenário do STF acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As condenações foram por crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.