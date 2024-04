Moraes: Sem redes sociais, éramos felizes e não sabíamos

Em meio ao conflito com o X, o ministro Alexandre de Moraes alfinetou as redes sociais, durante sessão no Senado nesta quarta-feira (17). O magistrado participou da entrega de um anteprojeto que atualiza o Código Civil, elaborado por uma comissão de juristas.

O que aconteceu

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) brincou com o período em que as mídias sociais não existiam. "Na virada do século não exisitam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos", disse, aos risos.

Moraes defendeu o anteprojeto enviado ao Congresso hoje, que foi liderado pelo ministro Luís Felipe Salomão, do STJ (Superior Tribunal de Justiça). "Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, de novas formas obrigacionais".