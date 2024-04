Zé Dirceu: 'Lula montou governo de centro-direita por exigência do momento'

"Bolsonaro está em campanha eleitoral", afirmou Dirceu. Segundo o petista, a afirmação se justifica pelo fato de o ex-presidente ter visitado várias cidades do país nos últimos meses e ter pré-candidatos em diversas cidades. Ontem, Bolsonaro participou de uma manifestação em Copacabana.

"O bolsonarismo é um fundamentalismo religioso com ataque à democracia", declarou Dirceu durante a mesa. Ele classificou como "gravíssimo" o uso da religião no debate político e defendeu as medidas contra Bolsonaro adotadas pelo STF e outras instâncias.

Candidatura em 2026 não está descartada. Em entrevista após o debate, Dirceu afirmou que deve se decidir sobre o tema no segundo semestre de 2025 e que se considera injustiçado pelo afastamento da Câmara dos Deputados em 2005, no contexto das denúncias do mensalão. O petista foi preso em 2015 e solto em 2017, por duas condenações pela Lava Jato; voltou à prisão em 2018, de onde saiu em 2019.

Dirceu saudou o "amigo" Aldo Rebelo (PDT). Ambos foram ministros em gestões petistas, mas hoje estão em campos opostos. Dirceu segue no PT, e Rebelo se tornou secretário de relações internacionais do prefeito Ricardo Nunes, que deve concorrer com Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo.

Seminário reúne lideranças políticas e econômicas na Zona Sul de São Paulo. Batizado de "Brasil Hoje 2024", o evento foi organizado pela Esfera Brasil, entidade que se diz independente, apartidária e criada para fomentar o debate sobre o país. A programação de debates se estende até o fim da tarde de hoje.

Debate com Dirceu teve como tema "Unindo ideias, moldando futuros". Além de Dirceu e Rebelo, o encontro também teve a participação de Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, e do deputado federal Felipe Carreras (PSB).