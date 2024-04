Alckmin usa Papa-léguas após ser cobrado por mais agilidade por Lula

Cobrança de Lula ocorreu durante o lançamento do programa Acredita, no Palácio do Planalto, em Brasília. O presidente disse que o PT tem poucos congressistas num universo de 513 deputados e 81 senadores. Por isso, cobrou que os ministros sejam mais atuantes.

Isso significa que o vice-presidente Geraldo Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem que, ao invés de ler um livro, perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara. O Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, o Rui Costa, ministro da Casa Civil, [tem que] passar uma parte do tempo conversando.

Lula, em evento ontem

Haddad também respondeu à cobrança de Lula. Ele disse a jornalistas que "esqueceu os livros em São Paulo e está liberado". A declaração do ministro, em tom de brincadeira, ocorreu no final de uma entrevista a jornalistas, na qual foi questionado sobre as expectativas para a entrega da reforma tributária ao Congresso.