Deputado patrocina com verba pública fotos dele sem camisa no Instagram

Essas publis ainda não foram pagas pelos cofres públicos, mas Studart pode ser ressarcido pelo custo, se quiser. A Câmara indeniza deputados por gastos com "divulgação da atividade parlamentar". Foi o que ele fez ao longo de 2023, quando usou a cota de gabinete - dinheiro público - para financiar anúncios semelhantes.

No ano passado, Studart foi o quinto deputado que mais gastou com redes, R$ 50 mil só no Insta. No total, até R$ 5,5 mil desse valor pode ter ido para 14 anúncios biscoiteiros, por volta de 11% do investimento total.

Em um anúncio de abr.2023 que usou a cota, por exemplo, o deputado exibia sem camisa sua tatuagem no braço, da silhueta de um cão. "Alguns tatuam nome de namorada ou namorado. Eu prefiro apostar em um amor que sei que é incondicional! Os anjos!", diz a legenda, em referência aos animais.

Outro lado: procurado pelo Núcleo, o gabinete do parlamentar justificou que "as métricas das redes sociais do deputado mostram que o público feminino é majoritário, tanto no que diz respeito aos seguidores como também no engajamento das publicações". Por isso, a segmentação para mulheres seria "natural", disse. Leia a íntegra do que disse o gabinete de Célio Studart ao Núcleo.

Mulheres, sim; homens, não

Sobre o direcionamento para mulheres jovens, a equipe do parlamentar justificou que "há várias outras segmentações usadas nos impulsionamentos que vão além da questão de gênero". No total, Studart tem 689 mil seguidores no Instagram.