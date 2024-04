Deputada do PL faz xenofobia ao citar Maranhão: Mais Bolsa Família que CLT

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC) cometeu xenofobia ao comparar o Maranhão a Santa Catarina e dizer que o estado nordestino "tem mais gente no Bolsa Família".

O que aconteceu

Zanatta afirmou que o Maranhão tem mais beneficiários do programa do que pessoas com contrato de trabalho CLT. "Não tem como nós sermos todos iguais. Santa Catarina não é igual ao Maranhão, por exemplo. Aliás, o meu estado, Santa Catarina, tem mais gente com carteira assinada do que no Bolsa Família, ao contrário do Maranhão, que tem mais gente no Bolsa Família do que com carteira assinada", disse a deputada.