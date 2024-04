Vereador defende salário de R$ 300 mil durante votação por aumento em GO

Costa disse que se fosse para atender a todos os pedidos da população, R$ 300 mil "ainda seria pouco". "O salário que nós ganhamos, se nós formos atender as pessoas que nos ligam pedindo uma ajuda, a gente tinha que ganhar R$ 300 mil e não dava, porque todo dia chega um e pede uma consulta, pede um transporte, um remédio, uma cesta básica".

Vereador afirmou que a população "banaliza a política" e ressaltou que o que motiva as pessoas a seguirem determinada profissão é o salário. "O que faz as pessoas se interessarem pela política? É o salário. Por exemplo: a maioria das pessoas ganham um salário mínimo. Por que reclamam? Porque não estão satisfeitos em ganhar um salário mínimo. Eles queriam ganhar R$ 3, R$ 4, R$ 5 mil... É justo o prefeito não pagar o piso dos enfermeiros? Não é justo, mas dizer que um prefeito ganhar R$ 34 mil para gerir um município do tamanho de Formosa, achar que isso é demais, eu não acho".

Em nota, a Câmara Municipal de Formosa disse que a fala de Hermes Costa "não reflete, necessariamente, o posicionamento institucional da Câmara". O UOL entrou em contato com Hermes Costa, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Formosa é uma cidade goiana com 123 mil habitantes, localizada no entorno do Distrito Federal.

Votaram a favor do aumento