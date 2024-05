Bolsonaro cancela todas as agendas de maio após ser internado em São Paulo

Visitas a mais três estados também foram canceladas. Na agenda de Bolsonaro também estavam previstas viagens a Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

Bolsonaro está no hospital Vila Nova Star

Ele deu entrada no hospital na noite desta segunda-feira (6). Boletim médico indica que o ex-presidente foi diagnosticado com erisipela no membro inferior esquerdo e dor abdominal.

Bolsonaro será submetido a exames laboratoriais e de imagem. Ele está recebendo antibioticoterapia endovenosa, diz boletim médico.

Estado de saúde do ex-presidente é estável. Hospital informou que ele está sem febre e aos cuidados do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e do cardiologista Leandro Echenique.

Ele chegou a ser internado em Manaus

Ex-presidente teve infecção na perna e estava internado em Manaus (AM). Ele estava na cidade para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura. Na sexta-feira (3), Bolsonaro já embarcou sentindo desconforto, mas só procurou antedimento no dia seguinte.