Integrante do MBL registra BO após discussão em evento com Lula em SP

Amanda Vettorazzo, coordenadora nacional do MBL (Movimento Brasil Livre), registrou boletim de ocorrência contra um homem de 38 anos após levar um tapa na mão durante evento do Dia do Trabalhador, realizado em Itaquera, zona leste de São Paulo, nesta quarta-feira (1).

O que aconteceu

Vídeo com agressão foi publicado nas redes sociais. Na gravação, Amanda aborda alguns militantes de esquerda e questiona sobre o que acham de homens que agridem mulheres. Ela cita os nomes do jogador Robinho e Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo de Lula, acusado de agredir a ex-namorada.

Homem se revoltou com questionamentos. No local, a jovem foi xingada por outras pessoas, entre elas, um rapaz que não teve o seu nome identificado. Os dois batem boca. Ela é xingada pelo homem. Na sequência, o rapaz lhe acerta um tapa na mão, e o microfone que ela segura é jogado no chão. A discussão ocorreu em evento que contou com a presença do presidente Lula.