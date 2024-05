PSDB diz que entrará na Justiça contra ministro após fala do 1º de Maio

O comunicado ainda diz que o comportamento "deve ser punido para que não se repita no futuro". O texto é assinado pelo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e pelo deputado federal Aécio Neves.

Como foi o discurso de Marinho

Marinho ressaltou os dados do Caged, que mostram que o Brasil abriu 244.315 novos postos de trabalho com carteira assinada em março. "Desde o início do nosso governo, já foram 2 milhões e 190 mil empregos de carteira assinada. Neste 1º de Maio, é dia de comemorar, também, a valorização real do salário mínimo, que voltou a subir acima da inflação".

Ministro também disse que a reforma tributária "vai baratear os preços dos alimentos". Marinho destacou que o governo do presidente Lula está negociando com o Congresso.

Luiz Marinho agradeceu aos trabalhadores que "ignoraram os especialistas do mercado". "E fizeram a economia do Brasil crescer no ano passado muito das previsões mais otimistas. [...] Merecem um Brasil mais desenvolvido e melhor para se viver".

O pronunciamento do ministro do Trabalho também cita a cooperação com o governo dos EUA para fortalecer direitos trabalhistas, feita no ano passado. "Porque não são as máquinas, não é o dinheiro, não são os aplicativos, os algoritmos ou a inteligência artificial. São vocês, homens e mulheres de carne e osso, que fazem valer cada gota do seu suor".