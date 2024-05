Sem citar ações diretas, Lula diz que 'não vão faltar recursos' para o RS

Não faltará nenhum esforço para que a gente possa trabalhar arduamente. A gente não vai permitir que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos. O governo federal estará 100% em sintonia com o governo estadual. Primeiro momento, a gente tem que cuidar das pessoas. No segundo momento, reparar os danos. Tudo que estiver ao alcance do governo federal, faremos. Eu sei que são muitas casas, muitas vidas, mas a gente vai tentar minimizar o prejuízo dessas pessoas. Presidente Lula

Eduardo Leite afirmou em seu discurso que "muitas mais mortes" serão registradas no Estado devido às chuvas intensas. Segundo ele, o fenômeno é o pior desastre climático que já ocorreu no RS.

Chuvas intensas em todo o estado

Oito cidades do Rio Grande do Sul estão entre as 10 com mais volume de chuvas no mundo nas últimas 24 horas.

Soledade, Ibiruba, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago e Santa Maria são os oito municípios do estado com destaque de precipitação. O ranking mundial é feito pelo Ogimet, serviço de informação sobre condições meteorológicas, e foi divulgado nesta quinta-feira (2).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve ainda o indicativo de grandes volumes de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina devido à atuação de um sistema frontal no Sul do País. A previsão do instituto para esta quinta-feira (2) é de alerta de perigo potencial sobre parte do estado até às 13h, com indicativo de chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos, entre 40-60 km/h.