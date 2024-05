TSE realiza primeira sessão na história com duas ministras negras

O TSE realizou nesta quinta (9) a primeira sessão de sua história com participação de duas ministras negras e a quarta com mais ministras mulheres do que ministros homens em seu plenário.

O que aconteceu

As ministras Edilene Lobo e Vera Lúcia participaram conjuntamente da sessão plenária do TSE pela primeira vez. As duas são ministras-substitutas do tribunal — isto é, participam quando os titulares não estão presentes — e foram indicadas pelo presidente Lula para compor a Corte eleitoral. No caso de Vera Lúcia, foi a primeira sessão de sua carreira no TSE.

Cármen Lucia diz que a proporção deveria ser "normal". A ministra lembrou que o Brasil tem mais mulheres que homens em sua população, além de ter a maioria de sua população negra.