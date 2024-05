Nelson Barbudo deve assumir cadeira de Amália Barros na Câmara

Com a morte da deputada federal Amália Barros (PL-MT) na madrugada deste domingo, (12), o agricultor e ex-deputado Nelson Ned Previdente, conhecido como Nelson Barbudo (PL-MT) deve assumir a vaga da parlamentar.

O que aconteceu

Nelson Barbudo é o primeiro suplente do Partido Liberal. O ex-deputado tentou a reeleição em 2022 e não conseguiu uma vaga, mas obteve uma votação que o colocou como o primeiro suplente do partido, isto é, ele é o primeiro na "lista de espera" para substituir os eleitos da sigla.

Em 2018 ele foi o deputado federal mais votado de Mato Grosso. Ele disputou sua primeira eleição federal em 2018 e, em meio a onda bolsonarista, recebeu 126 mil votos naquele ano, sendo o mais votado do Estado. Na ocasião, ele estava filiado ao PSL, o mesmo partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito presidente. Antes disso, Barbudo havia sido vereador no município de Alto Taquari, no interior de Mato Grosso, em 2004.