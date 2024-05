Lira decreta luto de um dia na Câmara pela morte de Amália Barros

Amália estava internada desde o dia 1º de maio para a retirada de um nódulo no pâncreas. Ela estava em estado grave e sob cuidados intensivos no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde morreu. Horas antes da morte de Amália, a assessoria da parlamentar disse que ela iria passar por uma nova cirurgia neste sábado, desta vez para tratar de complicações no fígado.

Ex-deputado bolsonarista Nelson Barbudo (PL-MT) deve assumir a cadeira. Primeiro suplente do PL em Mato Grosso, o ex-parlamentar deverá assumir a vaga deixada por Amália nos próximos dias.

Amália foi eleita por Mato Grosso em 2022

Amalia Scudeler de Barros Santos nasceu no dia 22 de março de 1985, na cidade paulista de Mogi Mirim. Ela era formada em jornalismo.

Ela perdeu a visão do olho esquerdo após uma infecção por toxoplasmose, aos 20 anos. A jornalista passou por 15 cirurgias, mas em 2016 teve que remover o olho e começou a usar uma prótese ocular.

A deputada recebeu mais de 70 mil votos dos mato-grossenses em 2022. Próxima de Michelle, Amália se tornou vice-presidente do PL Mulher Nacional, órgão que hoje é presidido pela ex-primeira-dama.