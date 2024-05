Leite cria comitê de mudanças climáticas, após desmonte de leis ambientais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), anunciou a criação de um comitê para mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O órgão vai atuar com orientações para o plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, segundo Leite. "Precisamos de uma estrutura técnica, com dinâmica de liderança, entregas para a sociedade a partir de um núcleo gestor. Vamos convidar representantes da sociedade civil para formar um conselho", disse. A reconstrução do estado recebeu o nome de "Plano Rio Grande do Sul".

Em 2019, o governo estadual mudou quase 500 normas ambientais. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, 480 normais do Código Ambiental foram alteradas por Eduardo Leite. Especialistas dizem que essas mudanças abriram brechas para uso de áreas de preservação, margens de rios, e afrouxaram o controle do poder público sobre atividades com alto potencial de degradação.