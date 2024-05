Lula é alvo de protestos de grevistas em SP e diz: 'Que bom que podem vir'

Presidente Lula participa de evento de inauguração de obras viárias em Guarulhos, ao lado do vice-presidente, Geraldo Alckmin Imagem: Roberto Casimiro / Estadão Conteúdo

Gritos de "ih, fora" para os grevistas. Alguns presentes ao comício reprovaram a presença dos manifestantes da Unifesp com gritos para que deixassem ao local.

Lula recebeu carta de funcionários da Unifesp. Já os estudantes disseram que não conseguiram falar com o presidente.

Protesto contra governo Lula pelo segundo dia seguido. Em Araraquara, na sexta (25), Lula também enfrentou reclamações. Professores protestaram contra a interrupção pelo governo federal da negociação por reajuste salarial.

Evento ocorreu para inaugurar duas obras na Via Dutra. Governo federal anunciou a liberação do novo trevo Jacu-Pêssego, no km 213, e da pista marginal no sentido São Paulo, entre o km 209,5 e o km 211,8 do trevo de Bonsucesso, em Guarulhos. As duas obras ficam a menos de cinco quilômetros do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Segundo o governo, as construções esse pacote está estimado em R$ 1,4 bilhão.