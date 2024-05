AGU consegue direito de resposta para o Exército sobre fake news no RS

Em relação ao vídeo divulgado por este perfil (i) na plataforma "X", no dia 5 de maio de 2024, (ii) no Youtube, no dia 5 de maio de 202; e (iii) no Instagram, no dia 6 de maio de 2024, em que se acusa o Exército de impedir o resgate de vítimas da inundação em Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, o Exército Brasileiro é enfático em afirmar que não se trata de seus oficiais e que em nenhum momento ocorreu impeditivos para o resgate das vítimas.

Trecho do direito de resposta do Exército publicado nas redes sociais do canal

Segundo o Exército, as imagens na verdade mostravam homens da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul fazendo barreiras de controle.

Canal já havia removido o vídeo original antes de divulgar direito de resposta. O vídeo foi postado em 5 de maio no Youtube, X, e também no Instagram do canal.

No pedido para retratação, a AGU apresentou informações enviadas pelo Exército que afirmou que em nenhum momento houve impedimento de resgate de vítimas.

Exército diz que conteúdo atenta contra a instituição. Em resposta à PNDD, a força alegou que a fake news que vinha sendo reproduzida pelo canal atentava contra "a honra, a reputação e a imagem do Exército".

O canal possui 916 mil inscritos somente no Youtube. No Instagram são 134 mil seguidores e, no X, são 56,7 mil.