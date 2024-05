Fake news e gafes no RS pioram imagem do governo, diz pesquisa do Planalto

Os desdobramentos das enchentes no Rio Grande do Sul fizeram de maio o pior mês para a imagem do governo Lula (PT) neste terceiro mandato do presidente. É o que mostram pesquisas internas do Planalto.

O que aconteceu

Pesquisas encomendadas pela própria gestão mostram que o governo sai arranhado da tragédia. Entre os principais motivos estão as fake news espalhadas contra o governo, um entendimento de que os órgãos públicos demoraram a agir e as gafes do presidente Lula e da primeira-dama, Janja da Silva.

Falas de Lula e Janja tiveram repercussão negativa nas redes e até entre a bancada. Aliados e pessoas ligadas ao governo citam os casos da declaração de Lula sobre não saber que havia tantos negros no RS, o destaque dado por Janja ao resgate do cavalo Caramelo e a foto da primeira-dama com cestas de alimentos no avião da FAB (Força Aérea Brasileira).