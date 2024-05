Lula e Lira se encontram para falar de taxação de 'comprinhas' da Shein

O presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reuniram nesta terça-feira (28) no Planalto para falar sobre a taxação de compras internacionais de até US$ 50, em tramitação no Congresso.

O que aconteceu

A taxação, incluída como "jabuti" no Mover (Programa Mobilidade Verde e Inovação), deverá ser votada hoje na Câmara. A conversa entre os dois já era esperada desde a semana passada, quando a votação acabou adiada. E ocorreu no início da tarde de hoje, após um evento sobre educação no Planalto.

Planalto e Congresso estão em lados opostos no debate. Lula afirmou na semana passada que a "tendência" do governo é vetar caso o fim da isenção seja aprovado no Legislativo, como apoia Lira.