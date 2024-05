Mulheres negras chefiam 27% das famílias, mas ganham só 16% dos rendimentos

Elas também representam a maior parcela da população: 29,5% do total. E são o maior grupo em idade economicamente ativa —trabalhando, em busca de trabalho ou apto a fazê-lo.

Em termos de comparação, superam homens e mulheres brancas. Homens brancos são 22,1% da população, e chefiam 23,2% dos lares, e mulheres brancas, que representam 19,3% da sociedade, chefiam 20,7% dos lares.

Por outro lado, mesmo com grandes responsabilidades financeiras, mulheres negras ainda têm a menor renda no Brasil. O estudo mostrou que elas ficam só com 16% dos rendimentos no país. O percentual considera rendimentos de trabalho, programas sociais, aposentadorias, pensões e outras fontes.

Em relação ao rendimento apenas do trabalho, a renda delas cai para 14% do total. O estudo ainda aponta que mulheres negras têm desvantagens na busca por emprego e utiliza o termo "exclusão" para explicar como funciona a busca delas por um trabalho com carteira assinada.

O relatório ainda destaca a importância dos programas sociais para a renda de famílias chefiadas por mulheres negras e seus impactos na economia. Elas recebem 46% desses recursos — mesmo assim, são insuficientes para reduzir as desvantagens às quais famílias chefiadas por mulheres negras estão submetidas, diz o estudo.