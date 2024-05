Marcha para Jesus lota centro de SP e bispo pede oração a Nunes em trio

O clima da caminhada é amigável e mantém o teor religioso. Apesar da presença do prefeito, o clima do encontro é de celebração religiosa, com gestos solidários entre os presentes. As pessoas que sobem em muretas para filmagens e fotos recebem apoio para que elas não caiam.

Grupos de fiéis foram com a família inteira. A manifestação tem participantes que trouxeram crianças em carrinhos de bebês e veículos infantis, alguns jogam vôlei no gramado da Praça Heróis da FEB. Nos banheiros químicos, filas sem empurra-empurra.

Os fiéis também levaram uma bandeira gigante de Israel. Exemplares menores são vendidos por ambulantes junto a faixas como o nome "Jesus" e bandeiras do Brasil. Os símbolos do Estado judeu têm sido frequentemente usados por igrejas evangélicas no Brasil.

Não há participantes com camisas da CBF. A maioria dos produtos vendidos são temáticos do evento, como camisetas e as faixas pra colocar na testa.

Oração por Nunes

O prefeito de São Paulo subiu no trio elétrico. Pré-candidato à reeleição, Nunes foi acompanhado da mulher dele, Regina, e ganhou um pedido de oração do pastor Estevam Hernandes, organizador do evento. Os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP), também pré-candidatos à prefeitura, não deverão comparecer.