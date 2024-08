Glauber Braga se diz perseguido por Lira e com 99% de chance de ser cassado

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), acusado de quebra de decoro parlamentar por ter agredido fisicamente um integrante do MBL (Movimento Brasil Livre) em abril, afirmou no UOL News que acredita ter 99% de chance de ter o seu mandato cassado e se diz perseguido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.

Eu tenho 1% de chance de não ser cassado, 99% de chance é pela cassação, porque a intenção inicial é me utilizar como instrumento de troca nas negociatas deles e exercer sobre mim, me manietar para que eu fosse pedir benção ao Lira e parasse de falar as coisas que eu tenho falado. Principalmente no que diz respeito a esse sequestro do orçamento. A partir do momento em que eu não faço isso, ou seja, da ameaça colocada em prática, eles vão avançar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso.