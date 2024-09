Bolsonaristas pedem audiência com Silvio Almeida sobre acusações de assédio

Silvio Almeida nega as acusações contra ele. Em nota, o ministro disse que pediria investigação "cuidadosa" sobre o caso e repudiou as denúncias. Segundo ele, as acusações fazem parte de uma campanha de difamação e racismo. "Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim", disse.

Lula diz que "quem pratica assédio não fica no governo". Em entrevista à rádio Difusora, de Goiânia, nesta sexta (6), o presidente afirmou que está numa "briga danada" contra a violência contra as mulheres em seu governo e que episódios como esse não "coexistem" com a democracia. Ele disse ainda que vai decidir nesta tarde sobre eventual afastamento de Almeida.

Janja publicou foto com Anielle após surgimento das denúncias. A primeira-dama usou as redes sociais para se solidarizar com a ministra da Igualdade Racial. Ela publicou no Instagram uma imagem na qual ela aparece dando um beijo na testa de Anielle — não há nenhum texto na publicação.

Ministério de Silvio Almeida tem sido alvo de denúncias de assédio moral e pedidos de demissão em série. Reportagem do UOL publicada nesta quinta-feira (5) mostra que esses episódios envolvendo a pasta comandada por Silvio Almeida ocorrem desde o início da gestão, em janeiro de 2023 — o ministro também nega essas acusações.