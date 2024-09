Lula diz que 'quem pratica assédio não fica no governo', mas pede apuração

Eu não posso permitir que tenha assédio. Nós vamos ter que apurar corretamente, mas acho que não é possível a continuidade [de Almeida] no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio.

Lula, sobre Silvio Almeida

O destino do ministro será decidido nesta tarde, quando o presidente chegar a Brasília. Primeiro, Lula se reúne com o CGU (Controlador-Geral da União), Vinicius Carvalho, com o AGU (advogado-geral da União), Jorge Messias, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. O presidente disse que também vai chamar duas ministras para tratar do tema. Depois, irá falar com Anielle e Almeida.

O presidente só ponderou que o caso tem de ser apurado. "Eu só tenho que ter o bom senso: é preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência de quem tem o direito de se defender", afirmou Lula. Nesta manhã, CGU, AGU, Justiça e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, se reúnem no Planalto a pedido do presidente.

Lula disse que ficou sabendo das denúncias ontem. De acordo com a colunista Mônica Bergamo, alguns ministros teriam conhecimento do suposto assédio sexual. Em nota, o Planalto chamou o caso de "grave" e disse que a apuração será "célere".

Silvio nega as acusações. Em nota, ele já havia divulgado que pediria investigação do caso. "Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso", escreveu.

Anielle ainda não se manifestou sobre o caso. Por meio de nota, o Ministério das Mulheres pediu que as denúncias sejam investigadas com "devido crédito à palavra das vítimas".