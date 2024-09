Me Too questiona uso de canais oficiais por Almeida: 'Quer desviar foco'

A ONG Me Too questionou o uso de canais oficiais do Ministério do Direitos Humanos pelo ministro Silvio Almeida para se defender das acusações de assédio sexual e até responder à organização.

O que aconteceu

O ministro é alvo de acusações de assédio sexual, incluindo uma suposta denúncia por importunação sexual pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Em nota, a Me Too Brasil tornou pública as acusações, feitas de forma anônima, após reportagem do Metrópoles de ontem (5).

Almeida tem usado os canais do ministério para negar as acusações. Em nota publicada nas redes sociais da pasta, ele já havia divulgado que pediria investigação do caso. "Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso", escreveu.