Ministra das Mulheres posta foto com Anielle e defende 'crédito às vítimas'

É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar.

Ministério das Mulheres, em nota

Silvio Almeida nega as acusações. Em nota, ele já havia divulgado que pediria investigação do caso. "Encaminharei ofícios para Controladoria-Geral da União, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e Procuradoria-Geral da República para que façam uma apuração cuidadosa do caso", escreveu.

Na nota, o ministério comandado por Cida Gonçalves presta solidariedade às vítimas. "A palavra de vocês terá sempre o nosso crédito e respeito e nossos canais do Ligue 180 e da Ouvidoria estarão sempre à disposição. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada", conclui o texto.

Cida é amiga de Anielle e ambas são próximas da primeira-dama Janja da Silva. A esposa do presidente Lula (PT) também postou, após a repercussão do caso, uma foto no Instagram, em que aparece dando um beijo na ministra da Igualdade Racial, mas sem legenda.

O governo Lula chamou o caso de "grave" e disse que a apuração será "célere". De acordo com a colunista Mônica Bergamo, alguns ministros do governo teriam conhecimento do suposto assédio sexual.