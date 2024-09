Autor e pesquisador, Silvio Almeida fez carreira na luta contra o racismo

Presidente Lula (PT) teve acesso às denúncias antes de divulgação do caso feita pelo jornal Metrópoles. Conforme coluna de Josias de Souza, Anielle já teria abordado o caso com membros do governo e com a primeira-dama Janja. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, Anielle já havia sido procurada pela imprensa em junho, mas preferiu não comentar as acusações pois "não queria transformar o caso em escândalo político e prejudicar o governo Lula". Em nota divulgada na última quinta-feira (05), a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto informou que "reconhece a gravidade das denúncias" e afirma que a apuração do caso será realizada de forma rápida.

Silvio Almeida será investigado pela Polícia Federal. Andrei Passos, diretor-geral da Polícia Federal, declarou ao UOL na manhã dessa sexta-feira (6) que a PF já abriu investigação sobre o caso. O UOL procurou o ministério da Igualdade Racial e a ministra Anielle Franco, mas ainda não obteve retorno.

Ministro se manifestou em suas redes sociais. No final da última quinta-feira, Silvio Almeida publicou um vídeo em que repudia "com veemência" as acusações que, segundo ele, tem o objetivo de prejudicá-lo e apagar suas "lutas e vitórias". Veja o vídeo completo abaixo.