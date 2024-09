Ex-diretor dos Direitos Humanos acusa Silvio Almeida de assédio moral

Almeida teria perdido o controle quando Pinho relatou queixas que vinham do Ministério da Igualdade Racial, em outubro de 2023. Ele ficou "irado" com as queixas sobre seu comportamento durante reuniões com a pasta comandada por Anielle Franco. "O ministro ficou descontrolado, transtornado, quando mencionei a Anielle", diz Pinho.

Cinco meses antes, em maio, Anielle teria relatado a outros ministros que Almeida a assediou sexualmente. O relato era de que o ex-ministro passou a mão em sua perna por baixo da mesa em uma reunião no Ministério da Igualdade Racial.

Em outro episódio, Almeida teria intimidado Pinho. "O ministro me chamou para o gabinete dele, me disse que eu era incompetente e uma vergonha. Deu murros na mesa, bateu no próprio peito, foi agressivo, gritou, levantou da cadeira dele e veio do meu lado, a uns 20 centímetros, para me intimidar. Pensei que ele ia me agredir, me dar um soco", afirmou.

No meio do ano passado, Almeida teria pedido a Pinho que gravasse escondido reuniões do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Ele queria saber os detalhes da elaboração das pautas e das críticas a seu ministério. "Respondi (...) que não gravaria ninguém. 'Você é meu funcionário, vai fazer', disse [Almeida]. Respondi: 'Não vou fazer, e você tem um instrumento simples, a exoneração", diz Pinho, que hoje é candidato a prefeito de Valinhos (SP) pelo PT.

Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos Imagem: Filipe Araújo - 02.set.2024/Ministério dos Direitos Humanos

Procurado pelo UOL, a defesa do ex-ministro disse que ele não vai se manifestar. "Não vamos comentar. Creio que devemos aguardar que o sistema de Justiça promova a devida apuração", afirmou Thiago Turbay. Almeida também não respondeu ao Metrópoles. Em nota divulgada após sua demissão, ele disse que pediu para ser demitido pelo presidente Lula e que vai provar ser inocente das acusações de assédio sexual contra mulheres, incluindo Anielle.