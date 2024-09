MP do TCU pede análise de conduta do STF que impediu UOL de auditar sistema

O subprocurador do Ministério Público no TCU (Tribunal de Contas da União) Lucas Furtado pediu que a corte de contas analise a conduta do STF (Supremo Tribunal Federal) ao impedir o UOL e uma equipe de especialistas de inspecionar o sistema de distribuição de processos do tribunal.

O que aconteceu

Após quatro anos de solicitações por meio da LAI (Lei de Acesso à Informação), o UOL obteve autorização do Supremo para inspecionar o código-fonte do sistema do STF e os registros de uso do programa. O sistema sorteia qual ministro vai cuidar de cada processo judicial.