Zambelli é diagnosticada com diverticulite e síndrome que causa arritmia

A deputada Carla Zambelli (PL) foi diagnosticada com Síndrome da Taquicardia Postural Ortostática, de acordo com boletim médico do HCor (Hospital do Coração), onde ela está internada.

O que aconteceu

O documento, divulgado neste sábado (28), é assinado por três médicos. De acordo com as informações do hospital, além da síndrome, que é associada à arritmia benigna, a deputada também apresenta um quadro de diverticulite aguda, condição preexistente.

Segundo o HCor, Zambelli continua sendo atendida no hospital. "A deputada responde bem ao tratamento, encontra-se estável e deverá ter alta hospitalar nos próximos dias", diz o boletim médico.