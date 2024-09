Carla Zambelli é internada e não deve depor ao STF sobre o caso da invasão do sistema do CNJ

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) não deve comparecer ao depoimento marcado no Supremo Tribunal Federal (STF) para esta quinta-feira, 26, sobre o caso de invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Zambelli teve um quadro de arritmia, segundo informações de familiares, e está internada no Hospital do Coração (Hcor), em São Paulo.

Procurado, o STF não quis se posicionar sobre o caso. O Hcor não divulgou nota sobre o estado de saúde da parlamentar até a publicação deste texto.

De acordo com o irmão de Carla Zambelli, o deputado estadual de São Paulo Bruno Zambelli (PL), a deputada fez um exame de Holter, para monitorar a pressão nos últimos dez dias. O procedimento mostra, ao longo do dia, como a pressão do paciente variou, resultando em um histórico a ser analisado pelo médico.