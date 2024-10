Morre Saturnino Braga, 1º prefeito eleito do Rio após redemocratização

Atual prefeito do Rio lamentou a morte de Saturnino. "Foi um dos mais dedicados e corretos homens públicos que a cidade do Rio de Janeiro já conheceu. Sua história em defesa da democracia, da liberdade e do povo mais pobre será sempre lembrada. É uma grande perda para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil. Meus sinceros agradecimentos por toda sua dedicação à nossa cidade. Que Deus possa confortar o coração de sua família e de seus amigos", escreveu Eduardo Paes (PSD) nas redes socias.

Presidente também se manifestou. "Primeiro prefeito do Rio de Janeiro eleito democraticamente pós-ditadura, Saturnino foi grande defensor da democracia e participante da vida pública do Brasil e do Rio de Janeiro. (...) Sempre militando pelas causas populares. (...) Meus sentimentos aos seus três filhos, Adelia, Bruno e Antonio Frederico, amigos, companheiros e admiradores de sua grande e honrada trajetória política", divulgou o Palácio do Planalto em nota assinada por Lula.

Primeiro prefeito eleito no Rio

Saturnino foi o primeiro prefeito eleito diretamente na cidade após a redemocratização. Elegeu-se pelo PDT em 1986 e geriu a prefeitura até 1988. No período, enfrentou grandes dificuldades financeiras, que o levaram a declarar a falência do município.

Político vinha de família influente no cenário político fluminense. Filho de Francisco Saturnino Braga, deputado federal por três mandatos, ele entrou para a política em 1963, como deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, numa coligação formada por PSB, MTR e PST. Com a ditadura civil-militar e a posterior instauração do bipartidarismo, ingressou no MDB, mantendo a sua atuação no Legislativo.

Foi senador pelo Rio de 1975 a 1985, ano em que seguiria novos rumos na política. Em 1986, conquistou a eleição municipal com quase 40% dos votos válidos. Com a prefeitura endividada, foi surpreendido por uma decisão do Banco Central que proibiu novos empréstimos, declarando a falência do município.