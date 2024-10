PGR dá parecer favorável à volta do X; decisão cabe a Moraes

Ministro do STF afirmou, na última sexta-feira, que o X pagou multa em conta errada e determinou a transferência do valor. Na decisão, Moraes apontou que a empresa pagou a multa em uma conta da Caixa Econômica Federal, porém a conta bancária ligada ao processo é uma no Banco do Brasil. No mesmo dia ele determinou que o banco fizesse a transferência, o que já foi concluído.

Na ocasião, o ministro ainda decidiu enviar o processo para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o cumprimento de todas as determinações do STF pelo X. Processo foi enviado ontem à PGR após a transferência da multa pra conta correta. Com o parecer encaminhado ao gabinete de Moraes, agora só depende do ministro decidir sobre a volta do X ao Brasil.

Defesa do X disse que fez pagamento seguindo orientações do STF. Empresa voltou a pedir o desbloqueio na noite de sexta-feira e argumentou que a decisão poderia ser tomada pelo ministro independente de uma manifestação da PGR, pois todas as condições já estavam cumpridas. Após passar semanas sem cumprir as ordens, no fim do mês passado a rede social mudou de postura e bloqueou as contas determinadas por Moraes e também indicar um representante para atender às determinações judiciais no Brasil.

O depósito do valor de R$ 28.600.000,00 (vinte e oito milhões e seiscentos mil reais) não foi realizado corretamente na conta vinculada a estes autos, em que pese sua existência ser de pleno conhecimento da requerida em face dos bloqueios e depósitos realizados anteriormente, conforme certidão da Secretaria Judiciária.

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, em decisão tomada na sexta-feira

O X Brasil jamais foi intimado a efetuar o referido pagamento por meio de depósito na conta vinculada a estes autos . Pelo contrário, o mesmo foi realizado por meio do pagamento de guia de depósito emitida pela Caixa Econômica Federal (CEF) de acordo com as orientações recebidas deste E. Supremo Tribunal Federal.

Manifestação da defesa do X encaminhada ao STF na noite de sexta-feira

Investigação

Como revelou o UOL, várias contas de bolsonaristas do X, incluindo o senador Marcos do Val (Podemos-ES) são investigadas pela PF. Usuários participarem de uma campanha de ataques e difamação de delegados da PF que investigam bolsonaristas. Foi por conta das ameaças, que incluíam a exposição de menores de idade e até informações sobre parentes dos delegados, que Moraes atendeu aos pedidos da PF para suspender as contas investigadas da rede social.