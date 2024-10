CPI da Enel acabou faz um ano e nada aconteceu, diz deputada relatora

Enviamos imediatamente a todos os órgãos de regulação, do Ministério Público, para todos: MP estadual, federal, Defensoria Pública estadual e da União, também para a Comissão Permanente de Minas e Energia, para o Ministério de Minas e Energia, para o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Justiça de São Paulo, para a Senacon, para o Procon, para a Aneel, para a Enel, para o Poder Executivo, para todos. Só tivemos uma resposta até hoje, que foi do Tribunal de Justiça, nos dizendo que estavam impedidos de tomar qualquer atitude, pois não haviam sido provocados pelo Ministério Público.

Deputada Carla Morando (PSDB)

A deputada disse esperar que ações de outros níveis comecem a tomar forma agora que a empresa está novamente sob escrutínio. Mais cedo nesta segunda, o secretário Nacional de Direito do Consumidor, Wadih Damous, disse que o governo federal vai cobrar da Enel o ressarcimento de prejuízos causados pelo apagão nos últimos dias na cidade.

Faz um ano, daqui a pouco, que a CPI acabou. Eu me debrucei por seis, sete meses integralmente para fazer um relatório bastante explicativo, com justificativas. Pedi, imediatamente, uma intervenção federal na Enel, pedi auditoria nas contas de 2018 a 2023, a caducidade do contrato de concessão, o indiciamento do presidente [da Enel] no Brasil, e nada aconteceu.

Deputada Carla Morando (PSDB)

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.