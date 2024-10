Presos dizem que ganhariam dinheiro para roubar material de campanha no ABC

Carro foi pichado na quarta-feira

Manente disse que sua apoiadora teve o carro pichado na quarta-feira (16). "Ela deixou o carro estacionado próximo ao Paço Municipal e, quando voltou, encontrou o veículo pichado com a cor do adversário", narrou a assessoria do deputado do Cidadania.

Ele disputa o segundo turno contra Marcelo Lima (Podemos), ex-vice-prefeito da cidade. No carro da apoiadora, teria sido colado um adesivo de Lima em cima do adesivo do deputado. O automóvel foi enviado para análise.

A minha campanha está sendo atacada de forma covarde por bandidos em plena luz do dia.

Alex Manente, candidato

Acusação de interesse político. "Criminosos estão roubando meu material e confessaram à polícia que são pagos para isso. O único beneficiário dessas ações é meu adversário, Marcelo Lima", diz Manente.

Marcelo Lima relata 162 furtos por dia

Marcelo Lima disse ao UOL que não foi beneficiado com o furto. Ele afirmou que, do início do segundo turno, no dia 7 até terça-feira (15), ele perdeu 1.300 bandeiras pela ação de pessoas em situação de rua que desmontam os materiais para vender o metal aos ferros velhos, uma média de 162 bandeiras por dia.