Cármen Lúcia pede para pessoas 'não depositarem seus dissabores' na eleição

Este é um momento de tranquilidade democrática, de civismo responsável e de alegria. A gente não espera que as pessoas depositem seus dissabores na vida, ou ideológicos, diferenças que são, às vezes, o que nos enriquecem. Não esperamos que haja práticas nem de ofensas, nem de violência, nem de inaceitação das diferenças, porque é dessas diferenças que nós realizamos a pluralidade, que é um direito constitucional de todo mundo. Somos uma sociedade que a Constituição afirma como plural. Essa Constituição que garante o voto, tão duramente conquistado pelas brasileiras e pelos brasileiros.

Presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia

Ministra se manifestou na última sessão do tribunal antes das eleições. Fala da presidente do TSE reafirmou as precauções que o tribunal adotou para evitar episódios como o ocorrido na eleição de 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal realizou no segundo turno bloqueios em rodovias na região Nordeste, principal reduto eleitoral de Lula.

O episódio levou à abertura de uma investigação da PF e até à prisão do ex-diretor da PRF no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, no ano passado. Ele foi solto em agosto deste ano, mas a investigação continua.

Portaria conjunta com Ministério da Justiça. Neste ano, o tribunal chegou a assinar uma portaria conjunta com o Ministério da Justiça que prevê novas regras para atuação da PRF na eleição e proíbe a corporação de realizar bloqueios que dificultem acesso dos eleitores aos locais de votação no dia da eleição. O primeiro turno das eleições municipais deste ano ocorre no próximo domingo, dia 6, em todas os 5.569 cidades brasileiras.

O TSE adotou todas as providências, inclusive as de precaução, de prevenção, as cautelares, daquilo que poderia ser previsível e previsto, como alguma dificuldade ou por intempéries ou por condições climáticas que nós sabemos que aocntecem e podem acontecer. Tudo o que podia ser previsto foi previsto, o que era previsível foi adotado, medidas acauteladoras para que nada, nada pudesse dificultar a locomoção e o livre acesso ao local de votação. Medidas cautelares administrativas, tecnológicas e judiciais foram adotadas, vêm sendo adotadas.

Presidente do TSE, Cármen Lúcia

Força Nacional presente

Na abertura da sessão, a presidente do TSE autorizou o envio de Força Federal para mais 11 municípios. Com isso, chegam a 62 as cidades que terão apoio do governo federal para garantir a segurança no dia da votação. O número ainda pode aumentar, já que o TSE ainda pode receber novos pedidos de apoio de última hora. Nestes casos, os Tribunais Regionais Eleitorais, nos estados, solicitam ao TSE o apoio federal.