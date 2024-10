Eliziane engrossa coro de políticos que condenam erotismo em universidade

Letra de música dizia "ensinar gostoso"

Na apresentação, a artista cantou música com letra erótica. "Vou te ensinar gostoso dando aula na sua p***. Aqui não tem nota nem recuperação. Não tem sofrimento, se aprende com tesão. De quatro. E c***, c***, c***." Na sequência, ela sobe na mesa e levanta o vestido, mostrando os glúteos.

A UFMA disse que vai investigar o caso. "Entendemos que a liberdade de expressão é um pilar fundamental da academia, mas também ressaltamos a importância de se manter um ambiente harmônico e respeitoso para todos os membros da nossa comunidade", afirmou a instituição de ensino em nota.

Tertuliana já fez apresentações polêmicas em duas universidades da Bahia, a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e na Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia).

Cantora se defendeu e disse que sofre preconceito. "Existe muito preconceito, pois a minha pedagogia liberta e traz a linguagem do paredão e do pagode baiano, que é marginalizado, criminalizado e subjugado", afirmou ela, em entrevista ao UOL.